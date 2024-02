Quaresima | un tempo per essere testimoni di vita | pace e riconciliazione

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Arezzo, 12 febbraio 2024 – Il 14 febbraio, con le liturgie del Mercoledì delle Ceneri, s’avvia ildella, l’itinerario penitenziale e spirituale che prepara e accompagna verso le celebrazioni pasquali, culmine e centro dell’anno liturgico, nelle quali la Chiesa contempla il mistero della passione, morte e risurrezione di Cristo. L’inizio dellacoincide, quest’anno, con la vigilia della festa della Madonna del Conforto, e darà perciò un tono particolare alla conclusione della novena in preparazione alla grande festa mariana che si sta svolgendo in questi giorni. In Cattedrale, ad Arezzo, la celebrazione delle ceneri sarà presieduta dal vescovo monsignor Andrea Migliavacca alle ore 18, preceduta alle ore 17 da una liturgia penitenziale. Il vescovo Andrea guiderà la comunità diocesana lungo l’itinerario ...