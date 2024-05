Errani e Paolini - le regine di Roma! Trionfo azzurro nella finale di doppio agli Internazionali d’Italia

(Di domenica 19 maggio 2024) Ultimo atto degli2024, non di certo l’edizione più spumeggiante del Masters 1000 ditra assenze, infortuni ed eliminazioni a sorpresa. Ma la domenica sul rosso capitolino regala comunque grandi soddisfazioni colorate didifemminile sventola alta la bandiera tricolore. Il merito è di Sarae Jasmine, nuovedel. La coppia italiana ha vinto ladel 1000no batte in 3 set, con il punteggio di 3-6 / 6-4 / 8-10 il duo formato dalla giovane e talentuosa americana Coco Gauff e dalla neozelandese Erin ...

Errani e Paolini vincono il doppio al WTA Roma: Gauff e Routliffe ko in finale - Dopo 12 annni due italiane tornano a vincere il torneo di doppio agli Internazionali d'Italia. Come allora, a trionfare è Sara Errani , ma stavolta in coppia con Jasmine Paolini . L'allieva e la maestra coronano una settimana perfetta battendo in finale Coco Gauff ed ...

AC/DC a Reggio Emilia: logistica RCF Arena, orari e info utili aggiornate - ...da almeno 40 anni nello sviluppo della musica dal vivo in Italia. ...per l'infrastruttura reggiana che grazie ad eventi internazionali ...controllo verificherà che il nome sul biglietto e il documento d'...