Derby Milan-Inter - Bocelli | A me interessava solo vincere lo scudetto

Inter celebra il titolo con una sfida alla Lazio - Inter celebra il titolo con una sfida alla Lazio - L'Inter, campione d'Italia, si prepara per la sua ultima sfida interna della stagione contro la Lazio. La partita si svolgerà oggi pomeriggio alle 18 a San Siro. Al termine dell'incontro, Lautaro Mart ...

Inter-Lazio: Dazn o Sky Sport Dove vederla in tv e in streaming - Inter-Lazio: Dazn o Sky Sport Dove vederla in tv e in streaming - La gara andrà in scena oggi pomeriggio alle 18 a San Siro e al termine è prevista la premiazione da parte della Lega Serie A con la coppa dei campioni d'Italia consegnata a Lautaro e compagni. Il matc ...

Inter, la festa-scudetto è pronta: San Siro sold-out per celebrare la seconda stella e le leggende del passato - Inter, la festa-scudetto è pronta: San Siro sold-out per celebrare la seconda stella e le leggende del passato - Il triplice fischio tra Inter e Lazio non farà calare il sipario su San Siro. Anzi. Trasformerà lo stadio milanese nel palcoscenico per la festa-scudetto, dove i giocatori nerazzurri saluteranno i tif ...