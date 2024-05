Spumante di sambuco | la mia ricetta

(Di domenica 19 maggio 2024)di fiori di: la miaBenché lasia semplicissima, prima di poterla imbottigliare dovremo attendere i giusti tempi di fermentazione. Una volta pronto, va filtrato e trasferito nelle classiche bottiglie di vetro con tappo meccanico, le altre bottiglie non reggono la fermentazione e scoppiano. Poi dopo nove, dieci giorni finalmente potremo sorseggiarlo freddissimo da frigorifero.di fiori di: ingredienti e preparazione Per questaci serviranno: da 10 a 15 grappoli di fiori difresco 5 lt di acqua 500 gr di zucchero 4 limoni 2 cucchiai di aceto di mele madre (si può usare solo quello di mele) 1 contenitore capiente 1 canovaccio pulito 1 elastico 5 bottiglie di vetro da 1 litro con ...

È il mese del sambuco , raccogliamolo per preparare una meravigliosa Marmellata ! Con attenzione però! Bisogna imparare a riconoscerlo! Sembra facile, ma non è così immediato ed evidente! Il sambuco è un alberello molto ramificato, dalla chioma ...

“CUCUNÀ”: dalla val Varaita un progetto per “prendersi cura” del territorio. - “CUCUNÀ”: dalla val Varaita un progetto per “prendersi cura” del territorio. - a pochi giorni dal lancio la campagna di raccolta fondi del progetto che lega la musica popolare a storie e prodotti del territorio ha già raggiunto il 25% dell’obiettivo. Per la realizzazione del nuo ...

