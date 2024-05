Fitta nebbia | atterraggio difficile per l' elicottero del presidente Raisi

(Di domenica 19 maggio 2024) Dopo «l'» dell'a bordo del quale si trovava nella provincia dell'Est Azerbagian, iliraniano Ebrahimsta continuando il suo viaggio via terra, in direzione di Tabriz. Lo riferisce l'agenzia di stampa iraniana Mehr, secondo cui l'area era interessata da una. Conviaggiavano anche il ministro degli Esteri Hossein Amir-Abdollahian, l'imam della moschea di Tabriz e altri alti funzionari del governo. «Alcune delle persone a bordo dell'delsono riuscite a mettersi in contatto con il quartier generale, alimentando le speranze che l'incidente possa essersi concluso senza vittime». È quanto riferisce ...

