Vela: Riccardo Pianosi conquista l’argento ai Mondiali di Formula Kite a Hyrès! 6° Boschetti - Vela: riccardo pianosi conquista l’argento ai Mondiali di Formula Kite a Hyrès! 6° Boschetti - Ma che bellezza! riccardo pianosi ha conquistato una meritatissima medaglia d'argento in occasione dei Campionati Mondiali 2024 di Formula Kite, rassegna ...

Formula Kite 2024 World Championships: primo giorno di Gold Fleet - Formula Kite 2024 World Championships: primo giorno di Gold Fleet - Quarto giorno, nelle acque di Hyères, per i Campionati del Mondo di Formula Kite che coincide con il primo giorno di Gold Fleet ...

Triple-Bullet Boost for Newland before Final - Triple-Bullet Boost for Newland before Final - Talking of the importance of booking a spot in the final, that’s what riccardo pianosi managed to do in the last men’s race of the afternoon. The young Italian surged to victory in the last gold fleet ...