alla fine Joaquin Correa ritornerà nuovamente all’Inter. Da Viale Liberazione ci avevano sperato, ma ieri sera l’Atalanta , spazzando via il Marsiglia dall’Europa League, ha tolto ogni dubbio. fine DEI GIOCHI ? In realtà era nell’aria e anche ...

di Fabrizio Carcano L’Atalanta torna in Champions League dopo tre anni, per la quarta volta dal 2019. Con due giornate di anticipo, grazie al successo esterno per 2-0 con gol di De Ketelaere e Scamacca nell’anticipo pomeridiano a Lecce , la Dea ...

Ritorna l'Atalanta in CHAMPIONS, ritorna la Camminata Nerazzurra: 15 MILA tifosi in giro per Bergamo - L'entusiasmo della Camminata Nerazzurra dopo la conquista della Champions League per l'Atalanta. Nel mezzo le parole di Percassi Ritorna l'Atalanta in Champions League, ritorna di conseguenza anche la Camminata Nerazzurra: manifestazione benefica che prevede una camminata che, dal 2007 fino ad oggi, porta tantissimi tifosi ...

Le partite di oggi, sabato 18 maggio 2024 - Calciomagazine - ... alle 18, al Via del Mare si gioca Lecce " Atalanta. Archiviata ...contro il Genoa o che la Lazio non vinca domani a San Siro contro l'... Scamacca ritorna a pieno regime dal 1' e possibile maglia da ...