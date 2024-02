Lutto a Eboli per la morte di Cosimo Fusella vittima di un incidente | folla in lacrime ai funerali

«Non ci avevo mai provato e non ci avevo nemmeno mai pensato. Ma tutto ha un tempo e una storia». Compreso il primo Sanremo per Gazzelle. Timido, incredulo, il cantautore ha riempito ...Sabato pomeriggio Raffaele Moccia è morto in seguito ad un incidente avvenuto davanti alla struttura sanitaria privata dove si trovava ...La comunità di Eboli è in lutto: è morto nella giornata odierna, domenica 4 febbraio, Pietro Chiello, per tutti considerato Zì Pietro ...