Chi ha vinto Amici 23 | nome - proclamazione e tutti gli altri premi

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di domenica 19 maggio 2024) Il momento tanto atteso è finalmente arrivato. Questa sera, sabato 18 maggio, è andata in onda la finale di23, talent show condotto da Maria De Filippi. I concorrenti arrivati fino alla fase conclusiva del programma sono sei, ovvero: Dustin, Holden, Marisol, Petit, Midae Sarah. I primi quattro appartenenti al team Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, che in queste ore ha fatto delle interessanti confessioni, glidue, invece, sono stati salvati al ballottaggio e sono in rappresentanza della squadra formata da Lorella Cuccarini e Emanuel Lo. Anna Pettinelli e Raimondo Todaro sono rimasti senza allievi. Solo uno di loro, però, si è aggiudicato il titolo di vincitore di questa edizione. Ebbene, la persona che hala finale diè Sarah. Sarah vince la finale di: ...