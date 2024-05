Kiev attacca Crimea e Sebastopoli

Mosca, 21 aprile 2024 – Le forze russe potrebbero intensificare gli attacchi sfruttando la finestra temporale prima dell'arrivo dei nuovi aiuti militari in Ucraina: lo scrive sul suo sito l'Istituto per lo studio della guerra (Isw) alla luce ...

Un caccia russo, un Su-27, è stato colpito dalla contraerea ucraina nei pressi di Sebastopoli, in Crimea. Nel video si vede l'apparecchio già in fiamme precipitare in mare ed esplodere. Non si vede il pilota e nemmeno un paracadute nei paraggi.