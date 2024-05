Le polemiche generate dalle sanzioni alla Russia, decise dopo lo scoppio della guerra in Ucraina, non finiscono mai. Dapprima perché è apparso subito evidente come il prezzo di quelle decisioni da parte dei governi occidentali abbiano finito per ...

Russia, banche europee nel mirino: chiesti sequestri per oltre 700 milioni - russia, banche europee nel mirino: chiesti sequestri per oltre 700 milioni - Un tribunale di San Pietroburgo ha ordinato il sequestro di beni in russia per un valore di oltre 700 milioni di euro appartenenti a tre banche europee, UniCredit, Deutsche Bank e Commerzbank .

Un tribunale russo sequestra 239 milioni di beni alla Deutsche Bank. La nuova mossa dopo i 463 milioni di beni sequestrati a Unicredit Russia - Un tribunale russo sequestra 239 milioni di beni alla Deutsche Bank. La nuova mossa dopo i 463 milioni di beni sequestrati a Unicredit russia - Il tribunale russo ordina il sequestro dei beni di Deutsche Bank Un tribunale di San Pietroburgo ha ordinato il sequestro di beni, azioni, conti e proprietà delle banche tedesche Deutsche Bank e ...

Le notizie in diretta dal conflitto Ucraina-Russia - Le notizie in diretta dal conflitto Ucraina-russia - Papa Francesco ha nominato il cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato, legato pontificio per la celebrazione conclusiva del pellegrinaggio dei Cattolici ucraini di rito latino, che avrà luogo ...