Sarah Toscano è la vincitrice della 23esima edizione di Amici

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di domenica 19 maggio 2024) Èladidi Maria De Filippi. La cantante ha trionfato su Marisol Castellanos (medaglia d’argento), Petit, Dustin Taylor, Holden e Mida. La Finalissima continua e ORA è il momento dicon “Viole e violini”! Per votare per lei manda un sms al 477.000.1 indicando il suo nome o 04, vai su TELEVOTO 1 per APP Mediaset Infinity, per APP WittyTV, per sito web https://t.co/zUOEGWVpl8, per smart TV abilitate #23 pic.twitter.com/sTisJbo2O3 —Ufficiale (@Ufficiale) May 18, 2024 Oltre il pubblico,ha conquistato anche Carla Bruni che su Instagram ha così scritto di lei: “Grazie alla ...