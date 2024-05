Russia - banche europee nel mirino | chiesti sequestri per oltre 700 milioni

(Adnkronos) – Un tribunale di San Pietroburgo ha ordinato il sequestro di beni in Russia per un valore di oltre 700 milioni di euro appartenenti a tre banche europee , UniCredit, Deutsche Bank e Commerzbank. Il congelamento – sottolinea il Financial ...

