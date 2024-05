Un farmaco contro l’obesità a doppia azione ricollega i circuiti cerebrali per l’appetito

Leggi tutta la notizia su newsnosh

(Di domenica 19 maggio 2024) Un nuovo approcciologicoIl cervello svolge un ruolo cruciale nella regoldele del metabolismo, ma in caso di obesità questo equilibrio può essere compromesso, portando a un aumento di peso. Fino a poco tempo fa, l'intervento chirurgico era considerato il metodo più efficace per perdere peso in modo duraturo. Tuttavia, oggi farmaci come semaglutide (commercializzato come Ozempic e Wegovy) e tirzepatide (noto anche come Mounjaro) stanno emergendo come alternative efficaci alla chirurgia per favorire la perdita di peso. Il meccanismo d'dei farmaci anti-obesità Questi farmaci si basano su un peptide chiamato GLP-1, prodotto nell'intestino, che