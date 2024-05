BMX Racing - Mondiali 2024 | titoli iridati per il transalpino Joris Daudet e la statunitense Alise Willoughby

(Di domenica 19 maggio 2024) A Rock Hill, in Carolina del Sud (Stati Uniti), si concludono idi BMX: nella categoria élite la finale maschile consegna l’oro al, primo in 32.735, davanti al neerlandese Niek Kimmann, secondo in 33.300, a 0.565, ed all’altroSylvain André, terzo in 33.864, a 1.129, mentre nell’ultimo atto femminile il titolo è della padrona di casa, d’oro in 32.513, a precedere l’elvetica Zoe Claessens, d’argento in 32.886, a 0.373, e l’altraDaleny Vaughn, di bronzo in 33.522, a 1.009. Nella categoria under 23 tra gli uomini si impone l’ecuadoregno Pedro Guerrero Benalcazar in 33.117, il quale batte lo ...

