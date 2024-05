Amici 23 - vince Sarah Toscano!

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di domenica 19 maggio 2024) L’edizione 2023/2024 diè giunta al termine e, nella serata del 18 maggio 2024 del talent show, è stato decretato il vincitore del talent show. I sei finalisti in gara,, Dustin Taylor, Mida, Petit, Marisol Castellanos e Holden, hanno potuto vedere la coppa della vittoria, a inizio di puntata, portata dal vincitore della scorsa edizione, Mattia Zenzola. Il ballerino di danze latino-americane ha voluto fare i suoi auguri ai giovani talenti che stavano per disputare la finale del programma televisivo: “Assurdo, tutto troppo bello. Quello che voglio dirvi e che questa ha rappresentato uno dei momenti più belli della mia vita“. Il danzatore ha raccontato ai ragazzi il suo percorso nella scuola di talenti, affermando di aver ballato tanto lì dentro ma che tutta quest’esperienza gli è servita molto per la sua carriera. In ...