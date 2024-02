La storia sconosciuta della foiba di Kremenar | dove furono vilmente uccisi i carabinieri della brigata Gamucci

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di lunedì 12 febbraio 2024) C’è stato un comunismo proporzionalmente più comunista di quello sovietico, dal quale infatti si sganciò accusandolo di eccessiva “moderazione” e lo avevamo a due passi, nell’Albania triste e truce nella quale l’orrore e la repressione erano all’ordine del giorno. Il libro del maresciallo deiAntonio Magagnino ( Ladi– edizioni Porto Seguro) ricorda l’eccidio diundici nostricrudelmente inti e dimenticati. Non hanno ricevuto neanche dopo una degna sepoltura. Non che fosse un fatto singolare nell’Est europeo e nella futura cortina di ferro. Un militante pugliese del MSI, Giuseppe L’Insalata, spese tutta la sua vita nell’impegno per la restituzione delle salme dei nostri militari caduti ...