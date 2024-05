L’Atalanta accarezza la Champions League

(Di domenica 19 maggio 2024) Non si sprecano commenti e polemiche in questi minuti sui social a proposito dell’ultima news riguardante la Serie A: Con goles del belga Charles De Keteleaere y del italiano Gianluca Scamacca, el Atalanta consiguió una victoria fundamental para clasificarse a la próxima Liga de Campeones, competición que no disputa desde 2021. –> A finales de 2021, la ‘Dea’ de Gian Piero Gasperini disputó su último partido en ‘’, objetivo que ha buscado desde entonces. En esta campaña histórica en la que ha accedido a la final de Copa Italia, perdida este miércoles ante la ‘Juve’, y a la final de la Liga Europa, su primera europea, que disputará la próxima semana contra el Bayer Leverkusen del español Xabi Alonso, tiene en su mano su regreso a la mayor competición continental de clubes. Ante el Lecce, un equipo que no se jugaba nada certificada su permanencia la pasada ...

Lecce in partita per un tempo, poi entra De Ketelaere e rompe gli equilibri - L'azione del secondo gol rischia di ripetersi tre minuti dopo: questa svolta svetta Hien e la palla accarezza la traversa. Con l'ingresso di Djimsiti per Scamacca, al 62', l'Atalanta compensa la ...

Il Catania domani a Bergamo per i play off: accarezza il sogno della serie B - La gara Atalanta U23 - Catania, in programma domani sera con inizio alle ore 20.30 e valevole per l'andata della prima fase nazionale dei play off 2023/2024, sarà diretta dall'arbitro Leonardo ...