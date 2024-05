Tac addome urgente - il posto c’è L’Asl si scusa | Solo un disguido

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 19 maggio 2024) Prato, 19 maggio 2024 – Alla fine si è risolta in meno di 24 ore la vicenda della donna pratese di 75 anni che aveva denunciato attraverso La Nazione (la donna si era rivolta anche all’Urp del Comune) di non riuscire a trovare un appuntamento libero per una tacnonostante la ricetta del medico di base prescrivesse di eseguire l’esame in 72 ore. Il Cup sia giovedì che venerdì non era riuscito a trovare un appuntamento libero per poter effettuare gli accertamenti urgenti richiesti, da qui la denuncia. L’azienda sanitaria è subito intervenutandosi con la paziente per "i disguidi di comunicazione" oltre ad "essersi attivata per la ricerca della disponibilità e l’appuntamento è stato fissato, previo contatto diretto con la paziente, in tempi adeguati". La taccome prescritto dal dottore di famiglia è già stata ...