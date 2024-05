La missione di Alessio - dal Meyer fino al Senegal | Aiuto i bimbi in difficoltà

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 19 maggio 2024) Empoli, 19 maggio 2024 – La giornata inizia tra i reparti di Neonatologia e Pediatria e prosegue con il giro di visite ambulatoriali urgenti a supporto dell’unico pediatra presente nella struttura. Siamo nell’ospedale regionale Amadou Tidiane Ba di Sedhiou, nel Sud del, non molto distante dal confine con la Guinea Bissau, una delle regioni più povere del Paese. In corsia da qualche mese c’è anche un medico empolese.Rossi, specializzando in Pediatria dell’ospedaledi Firenze, è stato scelto per partecipare all’esperienza di ’Rafforzamento del sistema sanitario dele miglioramento della salute delle donne e dei bambini’, all’interno del progetto di iniziativa regionale strategica (Pirs) della Regione Toscana che lo vedrà impegnato in Africaa giugno. L’ex studente ...