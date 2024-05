Lutto cittadino per Nicola Corti Non si ferma il dolore a Fornaci di Barga

(Di domenica 19 maggio 2024)di(Lucca), 19 maggio 2024 – Sarà proclamato il, il giorno in cui avverrà il funerale di, l’operaio barghigiano di 50 anni rimasto vittima dell’incidente avvenuto mercoledì pomeriggio nel reparto laminatoio dove è rimasto schiacciato tra i rulli che si trovano al termine dell’impianto di laminazione. A ufficializzarlo in questi giorni diper la comunità barghigiana la sindaca di, Caterina Campani. Unforte, che ha colpito tutti i cittadini, i tanti che conoscevano, che hanno passato anni gomito a gomito con lui nella fabbrica, dove era stato assunto a inizio anni ’90. Per le esequie ovviamente ci sarà da attendere alcuni giorni. Quelli che ...

