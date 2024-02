Il lungo corteo dei trattori sul GRA a Roma | la protesta viaggia di notte | FOTO

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 10 febbraio 2024) Alla fine ladeisul Grande Raccordo Anulare degli agricoltori è andata in scena. Ieri sera, poco dopo le 21.00, una lunga fila di mezzi ha percorso il Raccordo. Le immagini. Agricoltori sul GRA con i– ANSA (ilcorrieredellacitta.com)Dopo il presidio soltanto simbolico della mattina in serata gli agricoltori hanno sfilato sul Grande Raccordo Anulare. Un’iniziativa annunciata nei giorni scorsi, poi annullata, quindi messa in atto ma con modalità differenti. Non di giorno, bensì di sera quando – chiaramente – il traffico era notevolmente ridotto (e in molti hanno voluto sottolineare come in questo modo laabbia perso molta visibilità). In ogni caso, in attesa di nuove manifestazioni che potrebbero svolgersi la settimana prossima sempre a, alla fine il ...