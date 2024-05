Torino-Milan 3-1 - tris granata con vista sull' Europa

(Di sabato 18 maggio 2024), 18 maggio 2024 - Le guide tecniche disono entrambe più che in bilico, con Juric e Pioli arrivati ormai a fine ciclo, eppure la penultima giornata di campionato, e magari delle rispettive avventuree panchine attuali, fotografa due situazioni diametralmente opposte: i, ancora in lotta per l', hanno fame e convinzione e raccolgono i frutti con ilmesso a referto da Zapata, Ilic e Rodriguez, mentre i rossoneri sembrano già in vacanza. Una delle poche eccezioni è rappresentata da Pulisic, il più vivace dei suoi che non a caso centra una traversa e si guadagna il rigore (fallo di Masina) che sarà poi trasformato da Bennacer. In realtà, cambia ben poco: a vincere è il, che sale a 53 punti, scavalcando ...

Torino-Milan 3-1: Zapata, Ilic e l'ex Rodriguez per una vittoria mai in discussione - torino-milan 3-1: Zapata, Ilic e l'ex Rodriguez per una vittoria mai in discussione - Reazione d'orgoglio del Milan che al 55' accorcia le distanze con un calcio di rigore di Bennacer per fallo di Masina ai danni di Pulisic: il centrocampista spiazza Milinkovic Savic per il 3-1. Prima ...

Serie A: il Torino batte il Milan (3-1) e continua a sperare nella Champions - Serie A: il Torino batte il Milan (3-1) e continua a sperare nella Champions - Un Torino cinico e brillante supera il Milan per 3-1, sorpassa il Napoli in classifica e ... Nella ripresa la musica non cambia e i padroni di casa calano il tris dopo appena 20 secondi. Rodriguez ...

Il Toro travolge il Milan e può sognare ancora l’Europa - Il Toro travolge il Milan e può sognare ancora l’Europa - TORINO (ITALPRESS) - Un Torino cinico e brillante supera il Milan per 3-1, sorpassa il Napoli in classifica e, a una giornata dalla fine del campionato, co ...