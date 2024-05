Serie A | Torino-Milan 3-1

(Di sabato 18 maggio 2024) Ilha battuto il3-1 (2-0) in un anticipo della penultima giornata diA, con le reti di Zapata e Ilic nel primo tempo e di Rodriguez a inizio ripresa. I rossoneri hanno accorciato su rigore con Bennacer, senza evitare la sconfitta, settima stagionale, che li lascia a 74 punti in classifica. I granata salgono al nono posto, a quota 53, e possono sperare ancora nell'Europa.

