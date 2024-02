Fregata Martinengo | la nave italiana nel Mar Rosso | lanciasiluri e cannoni per la missione Atalanta

Una seconda fregata italiana è stata schierata nel Mar Rosso . Si tratta della Nave Federico Martinengo , che si è unita alla ITS Virginio Fasan come ... (ilmessaggero)

La fregata “Martinengo” assume il compito di unità di bandiera di “Atalanta”, la missione dell’Unione Europea per il contrasto alla pirateria già operativa nella zona compresa tra il Mar Rosso, il ...Si tratta della missione per il contrasto alla pirateria già operativa in una zona compresa tra il Mar Rosso, il Golfo di Aden e parte dell’Oceano Indiano, Isole Seychelles incluse. Ad essa si affianc ...Le traiettorie di politica estera del governo hanno ampliato gli orizzonti. Significative le indicazioni che emergono dalla visita in Giappone della Meloni ...