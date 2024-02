Guerra in Ucraina | filorussi | Raid di Kiev su una panetteria | almeno cinque morti

di Stefano Briganti “L’ Ucraina è diventata il campo di battaglia per l’America e per il suo stesso futuro… per la nostra posizione difensiva e ... (ilfattoquotidiano)

Le notizie sulla guerra in Ucraina di giovedì 1 febbraio, in diretta. Secondo fonti citate dalla «Cnn» il leader ucraino si appresterebbe a ... (corriere)

alla fine tutti e 27 i paesi dell'Unione europea hanno dato il via al programma di aiuti militari all'Ucraina per 50 miliardi. Il premier ungherese, ... (iltempo)

«La Sbu continua a distruggere sistematicamente le infrastrutture che la Russia utilizza per condurre la guerra in Ucraina - proseguono -. Colpendo le raffinerie di petrolio che lavorano per il ...ROMA (ITALPRESS) – Il conflitto in Ucraina, i rapporti di forza tra gli Stati, una “calzamaglia” che avvolge la terra formata da decine di migliaia di ..."Gli americani stanno infliggendo più sofferenze agli ucraini e gli americani stanno facendo morire più ucraini". E' quanto ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov accusando Washington, dopo ...