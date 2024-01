Reggio Calabria | bambina di 6 anni violentata a scuola | arrestato un bidello

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Con l’accusa di violenza sessuale aggravata nei confronti di unadi sei, un collaboratore scolastico 60enne della provincia diè statoe posto ai domiciliari. Secondo la denuncia formalizzata dai carabinieri di Cinquefrondi, la violenza sarebbe avvenuta a: la piccola aveva raggiunto l’uomo in una stanza per una fotocopia che le aveva chiesto la maestra. E lui approfittando del fatto che erano soli avrebbe costretto laa subire atti sessuali. Una volta da soli nella stanza delle fotocopie, l’uomo avrebbe dapprima fatto un complimento alla piccola, per poi baciarla sulle guance e toccarle le parti intime. Lanon ha raccontato nulla agli insegnanti né ai compagni di classe ma al termine ...

È raccapricciante e suscita indignazione quanto accaduto in un istituto comprensivo statale: un collaboratore scolastico, originario della provincia di, è finito agli arresti ...La piccola aveva raggiunto l'uomo - un sessantenne originario della provincia di- in una stanza per una fotocopia che le aveva chiesto la maestra. E lui approfittando del fatto che ...Dopo un periodo iniziale svolto in missione, da oggi 10 gennaio il Primo Dirigente Pasquale Ciocca sarà il nuovo responsabile della Sezione Polizia Stradale di Reggio Calabria in sostituzione del pari ...Dopo un periodo iniziale svolto in missione, da oggi 10 gennaio il Primo Dirigente Pasquale Ciocca sarà il nuovo responsabile della Sezione Polizia Stradale di Reggio Calabria in sostituzione del pari ...