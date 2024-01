Morto Franz Beckenbauer | il Kaiser aveva 78 anni

(Di lunedì 8 gennaio 2024) La Germania e il mondo del calcio perdono il più grande calciatore tedesco della storia. A 78, per tutti il, l’imperatore. Vincitore della Coppa del Mondo da giocatore (1974) e da allenatore (in Italia nel 1990), è stato una leggenda del Bayern Monaco, con cui ha vinto tutto. Da tempo si è ritirato a vita privata: la notizia della sua scomparsa è stata annunciata ufficialmente lunedì alle 17.12. Articolo in aggiornamento L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Solo il leggendario tedesco Beckenbauer (1974 da giocatore e 1990 da allenatore) e Deschamps,...