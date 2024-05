Sta arrivando la Luna Piena in Sagittario il 23 maggio 2024 | tanto ottimismo e buoni propositi

(Di lunedì 20 maggio 2024) Il 23alle quattro del pomeriggio in Italia ci sarà lanel segno del: unasicura, ottimista, socievole e soprattutto molto interessata al benessere della comunità. Anche Venere amplifica proprio questi. Gemelli, Vergine,e Pesci i segni più toccati.

I negramaro sono numero 1 in radio con il singolo “Luna piena” che è anche alla prima posizione nella classifica Italiana, prima alla classifica TV, prima alla classifica Indipendenti, prima alla classifica Indipendenti TV. E dal 15 giugno la band ...

“Luna Piena” dei Negramaro è il brano più ascoltato in radio , infatti la canzone è al comando della classifica EarOne Airplay radio e guida anche le classifiche Indipendenti, TV e TV Indipendenti. Andiamo a saperne di più. “Luna Piena” primo ...

Caserta. Giovedì 16 maggio alle ore 18.45 Presso la casa maternità La Luna Piena in via Mulini Militari si terrà una lezione di danze orientali (comunemente chiamata danza del ventre) dalla maestra Zaira Giacomarra che a Caserta, da diversi anni, ...

Lo spettacolo della Luna Piena dei Fiori - Lo spettacolo della luna piena dei Fiori - I nativi americani, in particolare, hanno attribuito nomi speciali alla luna piena di ogni mese, e quella di maggio è celebrata per il tripudio di colori e profumi che dipingono il paesaggio. In altre ...

Oroscopo, le Stelle di Branko di lunedì 20 maggio: tutti i segni - Oroscopo, le Stelle di Branko di lunedì 20 maggio: tutti i segni - "Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo ...

Oroscopo, il Sole converge con Giove, Venere converge con Urano + Luna Piena= ottimismo, fortuna, amore e sorpresa - Oroscopo, il Sole converge con Giove, Venere converge con Urano + luna piena= ottimismo, fortuna, amore e sorpresa - Oroscopo, il Sole converge con Giove, Venere converge con Urano + luna piena= ottimismo, fortuna, amore e sorpresa ...