Traffico Roma del 20-05-2024 ore 19 | 00

(Di lunedì 20 maggio 2024) Luce VerdeBuonasera e ben trovati all’appuntamento con ilin aumento sulla tangenziale con code tra Corso di Francia e viale della Moschea direzione San Giovanni ma ci sono code anche verso lo stadio Olimpico tra la Nomentana e la Salaria code a tratti perè un precedente incidente sulla carreggiata esterna del raccordo anulare tra laFiumicino e lo svincolo per LaNapoli ci sono poi code anche in carreggiata interna tra la Cassia Veientana e la Salaria È tra la centrale del latte e La Rustica ancora chiusa via di Torpignattara per lavori tra via Francesco Baracca e via Casilina dettagli di queste ed altre notizie sul sito.luceverde.it da Massimo Beschi è tutto un servizio a cura della AC e della polizia locale di ...