L’Alta Corte di Londra dà ragione a Julian Assange - il giornalista vince il ricorso contro l’estradizione

“Era ora che l’Alta Corte londinese facesse una scelta sensata sul caso Assange , che sta scontando una pena per aver svelato al mondo i crimini di guerra degli Stati Uniti e dei loro alleati in Medio Oriente”. Così Leonardo Cribio, del Comitato ...

Secondo i magistrati britannici non sono infondate le preoccupazioni che il giornalista possa affrontare negli Stati Uniti un processo non equo Il cofondatore di Wikileaks Julian Assange potrà ricorrere in appello contro la sua estradizione negli ...