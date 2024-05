Giornata mondiale patologie eosinofile - a Bergamo illuminata Porta San Giacomo

(Di lunedì 20 maggio 2024) L’INIZIATIVA.si illumina di magenta per celebrare il World Eosinophilic Deseases Day, ladedicata alle. L’iniziativa promossa dall’associazione Eseo Italia, giunta al terzo anno, rientra nell’ambito del mese di sensibilizzazione per le, con il 22 maggioche sarà dedicato all’European EoE Day.

LIVE Judo, Mondiali 2024 in DIRETTA: sfuma la medaglia per Matteo Piras. Giappone in testa al medagliere - LIVE Judo, Mondiali 2024 in DIRETTA: sfuma la medaglia per Matteo Piras. Giappone in testa al medagliere - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della seconda giornata dei ...

Giornata mondiale dei bambini: Bari, il 24 maggio convegno su “La pedagogia dell’infanzia nel magistero di don Tonino Bello” - giornata mondiale dei bambini: Bari, il 24 maggio convegno su “La pedagogia dell’infanzia nel magistero di don Tonino Bello” - Il 24 e il 25 maggio la Chiesa celebrerà la prima giornata mondiale dei bambini. Il 24 maggio, alle 17, a Bari, si terrà il convegno dal titolo “La pedagogia dell’infanzia nel magistero di don Tonino ...

La rete elettrica protegge gli impollinatori: arnie e beehotel in tutta Italia - La rete elettrica protegge gli impollinatori: arnie e beehotel in tutta Italia - E-Distribuzione e Beeing hanno concluso la realizzazione di un corridoio che tutela gli insetti più importanti per la biodiversità, con strutture per il monitoraggio su tutto il territorio del Paese ...