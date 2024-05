Islam - Foti | Chi parla di legge anti-moschee è fazioso La mia proposta tutela la sicurezza dei luoghi di culto

(Di lunedì 20 maggio 2024) Nessuna iniziativacome l’hanno ribattezzata le opposizioni in cerca di polemiche e la comunitàica sul piede di guerra. A chiarire lo spirito delladi, approvata pochi giorni fa da Montecitorio, che vieta alle associazioni di promozione sociale di prestare il locali a organizzazioni di, è lo stesso promotore Tommasodefinirela miadi“È quanto menodefinire ‘’ ladi, a mia prima firma, approvata dalla Camera. Infatti interviene contro quelle situazioni di ...

La sindaca di Monfalcone Anna Maria Cisint ha scelto i giorni della fine del Ramadan per alzare i toni del suo scontro con la Comuni tà islamica, che ancora non ha avuto la destinazione ufficiale di un luogo dove poter pregare, come disposto dal ...

Se approva ta anche in Senato, la legge porterebbe alla chiusura di centinaia di luoghi di culto nati in spazi come negozi, garage e capannoni. Il ddl sarebbe applicabile ad altre religioni.Continua a legge re

Da adesso in poi, basta. “Le comunità islamiche, con la falsa dicitura di associazioni culturali, hanno potuto occupare scantinati, garage, negozi, magazzini e altro destinandoli a luoghi di culto”. Con la nuova Legge , già approvata dalla Camera, ...

Camera: domani audizioni su Forze armate e celiachia - Camera: domani audizioni su Forze armate e celiachia - Roma, 20 mag 17:49 - (Agenzia Nova) - Domani, martedì 21 maggio, alle ore 12.15, la commissione Difesa della Camera, nell'ambito dell'esame della proposta di legge recante disposizioni in materia di ...

In Italia è caccia alle moschee, a rischio 800 sale di preghiera informali - In Italia è caccia alle moschee, a rischio 800 sale di preghiera informali - In Italia è caccia alle moschee, a rischio 800 sale di preghiera informali se passerà la norma del codice del Terzo settore.

Stretta sulle moschee, la sfida dei musulmani: “Pregheremo in strada” - Stretta sulle moschee, la sfida dei musulmani: “Pregheremo in strada” - È stata già definita «legge anti-moschee» dalla comunità islamica italiana che si è mobilitata per contrastarla. La proposta di legge a prima firma del capogruppo di FdI Tommaso Foti,che modifical ’ar ...