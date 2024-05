Ucraina - la Russia avanza a Kharkiv | 10 morti

Il presidente ucraino: "Mosca vuole costringerci a difendere un fronte più ampio" L' Ucraina non cede terreno nella regione di Kharkiv , la linea di difesa tiene lungo tutto il fronte: la strategia della Russia , almeno per ora, non paga. E' il quadro ...

(Adnkronos) – L’ Ucraina non cede terreno nella regione di Kharkiv , la linea di difesa tiene lungo tutto il fronte: la strategia della Russia , almeno per ora, non paga. E’ il quadro che il presidente ucraino Volodymyr Zelensky delinea al termine ...

Nuovo attacco russo alla periferia di Kharkiv , in Ucraina : nelle riprese aeree con i droni l'entità dei danni causati dal raid . Prosegue l'offensiva russa nella regione: almeno 11 persone sono state uccise e altre 27 ferite in attacchi nel nord-est ...

Soldati europei in Ucraina, perché è un’ipotesi che non può funzionare - Soldati europei in ucraina, perché è un’ipotesi che non può funzionare - È davvero possibile l'invio di 20 mila soldati francesi alla testa di un contingente europeo di 60 mila uomini, con ruoli logistici Tutte le difficoltà operative e non solo.

Kiev: «Distrutta nave russa nel Mar Nero». Il dragamine Kovrovets, le difficoltà della flotta russa e le altre imbarcazioni affondate - Kiev: «Distrutta nave russa nel Mar Nero». Il dragamine Kovrovets, le difficoltà della flotta russa e le altre imbarcazioni affondate - «Un'altra brutta giornata per la flotta russa del Mar Nero. Nella notte i difensori ucraini hanno distrutto il dragamine russo Project 266M "Kovrovets". Ottimo ...

Guerra Ucraina Russia, news. Mosca: conquistato un altro villaggio nel Lugansk. LIVE - Guerra ucraina Russia, news. Mosca: conquistato un altro villaggio nel Lugansk. LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra ucraina Russia, news: kharkiv sotto il fuoco, Kiev attacca raffinerie russe. LIVE ...