Harry Styles è di nuovo single | è finita con Taylor Russell

(Di lunedì 20 maggio 2024) Il latin loverè di. È giàla storia d’amore con, durata a malapena 14 mesi. Stando alle ultime indiscrezioni la coppia è scoppiata dopo aver attraversato una crisi profonda: la rottura è avvenuta durante un viaggio in Giappone. I diretti interessati non hanno confermato ma neppure smentito, complice la loro grande riservatezza. Ma la recente apparizione dial Met Gala, dove si è presentata da sola, parla chiaramente: con l’ex cantante degli One Direction ènon stanno più insieme...

La rom-com è in realtà una fan-fiction sull’ex membro dei 1D e la sua nota fascinazione per le donne più grandi? Secondo il web sì ma… l’autrice nega (almeno in parte)

Stando a quanto fa sapere il The Sun, Harry Styles e Taylor Russell si sono lasciati . I due avrebbe rotto dopo un periodo difficile vissuto in seguito a un viaggio in Giappone. Le voci sul loro conto sarebbero iniziate a circolare quando l'attrice ...

Harry Styles e Taylor Russell si separano dopo un anno di relazione: i dettagli della rottura - harry styles e Taylor Russell si separano dopo un anno di relazione: i dettagli della rottura - Contesto: Secondo quanto riferito dal The Sun, la coppia formata da harry styles e Taylor Russell si è separata dopo un periodo difficile vissuto in seguito a un viaggio in Giappone. Le voci sulla ...

Harry Styles e Taylor Russel si sono lasciati: “Si stanno prendendo un po’ di tempo separati” - harry styles e Taylor Russel si sono lasciati: “Si stanno prendendo un po’ di tempo separati” - harry styles e Taylor Russel si sono lasciati. A farlo sapere è il sito inglese The Sun. La coppia avrebbe rotto dopo un periodo difficile vissuto in seguito a un viaggio in Giappone. Le voci sul loro ...

Harry Styles e Taylor Russell, l’amore è già finito Cosa dicono i rumor - harry styles e Taylor Russell, l’amore è già finito Cosa dicono i rumor - harry styles e Taylor Russell: è già finita Secondo il "Sun" l’ex One Direction e l’attrice canadese si sono detti addio dopo 14 mesi. Video ...