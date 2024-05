Come sta Fedez - non è in fin di vita | tutto su condizioni di salute e l' acutizzazione della malattia

(Di lunedì 20 maggio 2024)non è in fin di. Lo ha rivelato il rapper stesso dopo che qualcuno aveva iniziato a far circolare questa voce. “Sto bene, ho avuto qualche problema ma nulla di grave - ha spiegato - non so perché dicono che sono in fin di”. Tuttavia secondo quanto riferito dallo staff, la situazione

La polizia postale ha diffuso un avvertimento nei confronti di una Truffa a tema TikTok , veicolata tramite sms. I malintenzionati contattano le loro vittime prima tramite messaggio, per poi dirigerli su una chat di WhatsApp. Le promesse sono di ...

E' giallo sulle condizioni di Fedez . In mattinata - secondo quanto appreso dall'Ansa - lo staff del rapper aveva dichiarato che lo stato di salute del catante si...

“Ciao a tutti, volevo rassicurarvi che sto bene. Ho avuto qualche problema questo weekend ma nulla di grave. Non so […] Continua a leggere Fedez rompe il silenzio : “Dicono che sono in fin di vita”. Ecco come stanno davvero le cose su Perizona.it

Napoli, il papà del ragazzo morto in un box si è tolto la vita con i gas di scarico dell'auto: nella stessa maniera è deceduto il figlio - Napoli, il papà del ragazzo morto in un box si è tolto la vita con i gas di scarico dell'auto: nella stessa maniera è deceduto il figlio - Una tragedia senza fine. Alfredo Nocerino, padre del ragazzo che lo scorso 16 marzo è morto insieme alla fidanzata in un box auto a Secondigliano, si è tolto la vita. L'uomo, ...

Amici 23, Sarah Toscano ha inserito un riferimento a Giulia Stabile in Touché Ecco cosa è stato rivelato! - Amici 23, Sarah Toscano ha inserito un riferimento a Giulia Stabile in Touché Ecco cosa è stato rivelato! - La vincitrice di Amici 23, Sarah Toscano ha forse inserito un piccolo riferimento alla ballerina Giulia Stabile in Touché Ecco cosa è stato rivelato!

Expo 2025 Osaka, Simone Legno creatore del marchio Tokidoki - Expo 2025 Osaka, Simone Legno creatore del marchio Tokidoki - Roma, 20 mag. (askanews) - "Sono molti anni che ho lasciato l'Italia, ma la lontananza ha rafforzato sempre di più il legame e l'amore per il ...