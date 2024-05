Fondazione Maire - premiate le opere di EvolveArt

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 20 maggio 2024) Si è svolto presso il Parco archeologico del Colosseo a Roma, la premiazione delledel concorso: Scuola, arte e industria per la transizione energetica. Il concorso indetto da, L'Associazione Amici della Biennale dei Licei Artistici (ABiLiArt), con il supporto della Rete Nazionale dei Licei Artistici ha avuto come oggetto l'ideazione, la progettazione e la realizzazione diartistiche originali dal tema “Tecnologia e innovazione nella transizione energetica”. Cinquanta i licei artistici partecipanti al concorso in rappresentanza di 18 regioni italiane e 280 lepresentate. Di queste, le 8 vincitrici diventeranno le copertine di otto numeri di EVOLVE, il magazine del gruppo, e verranno utilizzate anche per le attività ...