Tutte le figuracce europee di Giuseppe Conte

Lo scorso 10 maggio 2024, sui profili social del partito Italia Viva viene pubblicata un’immagine per sostenere un insuccesso di Giuseppe Conte al Teatro Dal Verme di Milano. L’opera riporta due foto, quella di un Teatro pieno durante l’evento di ...

Palleggio, lancio e palla in rete. Giuseppe Conte spera di segnare così per le prossime elezioni Europee. E lo fa rendendosi anche protagonista dello spot del Movimento 5 stelle. Come un goleador si Contende la palla con la capolista al Centro ...