Atalanta - Kolasinac torna a lavorare in gruppo | a Dublino ci sarà Torna anche Holm

(Di lunedì 20 maggio 2024) Zingonia. Obiettivo, se non soprattutto, per Sead. Il difensore bosniaco nella seduta di lunedì pomeriggio a Zingonia èto ain, così comeEmil: l’può guardare con più fiducia ad un possibile recupero in vista della finalissima contro il Bayer Leverkusen di mercoledì. Il bosniaco è fermo dal 2 maggio, dall’infortunio al bicipite femorale (lesione di primo grado, nel dettaglio) rimediato al Vélodrome, ricadendo dopo un volo di testa per evitare che il Marsiglia segnasse l’1-1. Da quel momento l’ex Schalke e Arsenal non ha più giocato neun minuto. Venti giorni di stop senza nemmeno riuscire a mettere ritmo nelle gambe, che pongono ...

ATALANTA. Scalvini e Kolasinac sono in dubbio per la partita casalinga di domenica 28 aprile contro l’Empoli (ore 18). L’azzurro è in fase di rientro dopo l’infortunio, il bosniaco ha preso una botta in Coppa Italia contro la Fiorentina.

Atalanta, De Roon anche da infortunato con la squadra per la finale di Europa League - Atalanta, De Roon anche da infortunato con la squadra per la finale di Europa League - Il 33enne olandese domani rappresenterà la Dea in conferenza stampa e andrà in panchina nonostante sia indisponibile per l’atto finale della coppa ...

