(Di lunedì 20 maggio 2024) La nostradi My(Boku No Ohisama), secondo lungometraggio di Hiroshi Okuyama presentato a Cannes 77 nella sezione Uncertain Regard. È stato presentato nella sezione Uncertain Regard un film delicato, non perfetto, ma comunque gradevole. Stiamo parlando di My(Boku No Ohisama), una storia comune che racconta persone comuni con uno sguardo mai invasivo, estremamente discreto. Il regista, Hiroshi Okuyama, anche autore della sceneggiatura è di sicuro un nome interessante che piano piano si sta facendo spazio nel panorama del cinema giapponese: questo è infatti il suo secondo lungometraggio, ma alle spalle ha anche una collaborazione importante, sia alla scrittura che alla regia, con Hirokazu Kore-Eda regista nipponico pluripremiato, anche lui a Cannes 77 come giurato del concorso principale. …

My Sunshine, la recensione: l’amore per lo sport in un mondo di pregiudizi - My sunshine, la recensione: l’amore per lo sport in un mondo di pregiudizi - La nostra recensione di My sunshine (Boku No Ohisama), secondo lungometraggio di Hiroshi Okuyama presentato a Cannes 77 nella sezione Uncertain Regard. È stato presentato nella sezione Uncertain ...

A Dream Is All We Know - A Dream Is All We Know - A un anno dal già eccellente "Everything Harmony", i fratelli D'Addario tornano a cimentarsi con il pop classico anni '60. "A Dream Is All We Know" è un album destinato a fissare in alto l'asticella p ...