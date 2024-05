Balneari - per Consiglio di Stato illegittime proroghe generalizzate

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 20 maggio 2024) ROMA (ITALPRESS) – Con le tre sentenze depositate oggi e relative ai giudizi oggetto delle decisioni delle Sezioni unite della Cassazione e della Corte di Giustizia, ildiha riaffermato i consolidati principi della sua giurisprudenza sulla illegittimità delledelle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative stabilite dal legislatore (da ultimo con il Dl 198 del 2022, convertito in legge n.14 del 2023) e in quanto contrastanti con i principi di concorrenza e di libertà di stabilimento sanciti non solo dalla cosiddetta Direttiva Bolkestein, ma anche dall’art. 49 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Ildiha chiarito che la disapplicazione delle norme nazionali sulle concessioni demaniali ...