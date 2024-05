Il Sassuolo retrocesso in B | storia della favola che a lungo andare ha finito per annoiare ingiustamente

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 20 maggio 2024) Il problema delle favole è che afiniscono per. E dopo aver passato anni interi a coltivare una certa simpatia per Beep Beep, prima o poi la gente inizia sempre a fare il tifo per Willy il Coyote. Ne sa qualcosa il, il club che dopo essere partito dalla periferia del calcio tricolore aveva sperato di poter diventare finalmente centro. Almeno fino a ieri sera, quando dopo la sconfitta contro il Cagliari è tornato di nuovo nella polvereprovincia. E tutto nel disinteresse generale. Una parabola lunga undici anni in cui la squadra neroverde è stata tante cose e tutte insieme per il pallone italiano. Prima parvenuSerie A, poi incubatrice dei giovani destinati a vestire l’azzurro, squadra simpatia per chi non trovava una formazione a cui ...