Giro d’Italia 2024 - Tadej Pogacar | Nell’ultima settimana cercheremo di non spendere troppe energie

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 20 maggio 2024) 6’41” su Geraint Thomas, 6’56” su Daniel Martinez e 7’43” su Ben O’Connor. Sono distacchi davvero impressionanti quelli accumulati dal secondo, terzo e quarto della classifica generale rispetto adopo due settimane al. Il fenomeno sloveno sta dominando la Corsa Rosa e si presenterà domani al via della terzacon un ampio margine da gestire verso Roma. “Abbiamo un ottimo vantaggio in classifica. In questa ultimadi nonin ottica Tour de France ma sempre rispettando la corsa e il. Non ho mai fatto ile il Tour nello stesso anno, ma tutti dicono che ...