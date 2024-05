(Di lunedì 20 maggio 2024) "Non importa che tu sia italiano o straniero, se stupri una ragazza - in questo caso addirittura in tre! - hai un problema e devi essere curato. Peril carcere non può bastare: serve la. Punto". Lo scrive sui social il vicepremier e leader della Lega Matteo, commentando la notizia dell'arresto di tre francesi a Genova con l'accusa di violenza sessuale di gruppo nei confronti di una ragazza di 19 anni, a bordo di una nave da crociera.

Tempo di lettura: 2 minutiDue giorni fa una donna 40enne all’uscita da un locale nei pressi di Pigneto Roma, nel mentre andava a riprendere la bicicletta per tornare a casa è stata raggiunta da un uomo alle spalle e poi sbattuta in terra con ...

Due giorni fa una donna 40enne all’uscita da un locale nei pressi di Pigneto Roma, nel mentre andava a riprendere la bicicletta per tornare a casa è stata raggiunta da un uomo alle spalle e poi sbattuta in terra con violenza dal malintenzionato. ...

Salvini, castrazione chimica per violentatori e pedofili - Salvini, castrazione chimica per violentatori e pedofili - "Non importa che tu sia italiano o straniero, se stupri una ragazza - in questo caso addirittura in tre! - hai un problema e devi essere curato. Per violentatori e pedofili il carcere non può bastare: ...

Un film di Clare Beavan, Nic Stacey. Con Ed Stoppard, Henry Goodman, Paul McGann (II), Asa Briggs - Un film di Clare Beavan, Nic Stacey. Con Ed Stoppard, Henry Goodman, Paul McGann (II), Asa Briggs - Alan Turing è stato uno dei più importanti scienziati del ventesimo secolo. Il suo lavoro di decrittazione di codici durante la seconda guerra mondiale ha permesso di salvare la vita di milioni di per ...

Pillon vuole fucili per i bimbi e bambole per bambine che vanno addestrate a sforzare prole - Pillon vuole fucili per i bimbi e bambole per bambine che vanno addestrate a sforzare prole - Il leghista Pillon pare ossessionato dal sostenere che le bambine vadano addestrate a fare le produttrici di prole e che ai maschietti vada insegnata la guerra.