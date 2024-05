Meteo Roma del 20-05-2024 ore 19 | 15

(Di lunedì 20 maggio 2024)Ben ritrovati all’ascolto da Francesco Vitale al nord al mattino acquazzone temporale diffusi con Cieli coperti su tutti i settori al pomeriggio maltempo relegato ai settori Alpini alle regioni di nord-est più asciutto altrove in serata residuo e precipitazioni attese tra trentini e Friuli variabilità asciutta altrove al centro al mattino atese piogge sparse con fenomeni intensi tra Toscana e Umbria al pomeriggio residuo e piogge sui settori adriatici sereno poco nuvoloso altrove in serata tempo indeciso miglioramento con cieli sereni o poco nuvolosi Azul al mattino precipitazioni attese sulla campagna tempo stabile altrove concedi Seregno poco nuvolosi al pomeriggio stabilità diffusa con qualche addensamento specie sulle regioni tirreniche soleggiata altrove in serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto concedi Seregno un poco nuvolosi temperature minime ...

Meteo Avviso per severo Maltempo: tra poco possibili Fenomeni Estremi su queste regioni [Mappa] - meteo Avviso per severo Maltempo: tra poco possibili Fenomeni Estremi su queste regioni [Mappa] - Avviso meteo: dalle prossime ore è prevista una forte ondata di maltempo su alcune delle nostre regioni. Vista la tanta energia potenziale in gioco non escludiamo la possibilità di eventi estremi come ...

Meteo - Domenica tra sole e temporali, localmente anche intensi. Ecco le regioni più a rischio - meteo - Domenica tra sole e temporali, localmente anche intensi. Ecco le regioni più a rischio - Ciò favorirà tempo decisamente migliore al Nord con una instabilità molto isolata e prevalentemente sui settori alpini nel pomeriggio ma anche lo sviluppo di temporali localmente intensi sulle regioni ...

Meteo weekend. Nuovi temporali in arrivo, ma non mancheranno le schiarite. Tutti i dettagli - meteo weekend. Nuovi temporali in arrivo, ma non mancheranno le schiarite. Tutti i dettagli - Insisterà un flusso di correnti umide sudoccidentali che rinnoveranno rovesci e temporali, seppur alternati a schiarite anche ampie.