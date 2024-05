Cannes 2024 - Demi Moore è tornata | scene di nudo integrale nel nuovo film Mi sono sentita vulnerabile

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 20 maggio 2024) Roma, 20 maggiosi mette diin gioco. La dolce ragazza dagli occhi di cerbiatto nella pellicola cult ‘Ghost’ torna a 61 anni sul grande schermo con un body-horrordal titolo ‘The Substance’, in concorso alla 77esima edizione del Festival di. La vera sfida è stata quella di girarediscardinando i pregiudizi sull’età.descrive così questa nuova esperienza in cui è stata guidata dalla regista Coralie Fargeat: "Non è stato semplice. Mi, ma la vulnerabilità era necessaria per raccontare la storia in questo modo. È stata un'esperienza molto provante, abbiamo ...