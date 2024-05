Morte Raisi - inizia la guerra economica? Le prime pesanti conseguenze sui mercati

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 20 maggio 2024) I prezzi del petrolio viaggiano in rialzo suiasiatici in avvio di settimana dopo che Teheran ha confermato ladel presidente iraniano Ebrahim, del ministro degli Esteri Hossein Amir-Abdollahian e di altri funzionari in un incidente in elicottero nella provincia nordoccidentale del paese. I future del greggio Wti sono saliti sopra gli 80 dollari al barile, estendendo i guadagni della scorsa settimana dopo che i media statali iraniani hanno riferito che non ci sono sopravvissuti sul luogo dell'incidente dell'elicottero che trasportava il presidente Ebrahim, alimentando l'incertezza politica in una delle principali nazioni produttrici di Petrolio. Negli Stati Uniti, il governo ha dichiarato alla fine della settimana scorsa di aver acquistato 3,3 milioni di barili di petrolio a 79,38 dollari al ...