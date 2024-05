C’era una volta il calcio | io e mio padre ci abbracciavamo come raramente nella vita

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 20 maggio 2024) Quando ho visto la prima partita allo stadio non era domenica. Correva l’anno 1956 e giovedì 10 maggio miomi portò a vedere Lazio-Juventus. Finì 2 a 0 per la Lazio. Reti di Ernes Muccinelli e di Arne Selmosson. Ero un bambino stupito, incredulo e alla fine, visto il risultato, feliceun cavaliere in erba sì, ma vincitore. Io e mioallo stadio. Una complicità che non mi ha mai abbandonato. Neppure da quando, e sono passati quasi quaranta anni, mi ha lasciato a guardare le partite da solo. Allo stadio, miracolo di ogni gol, cidi fuori non accadeva mai. Eravamo finalmente due bambini che si volevano bene e non avevano paura di dimostrarselo. Lo stadio Olimpico è rimasto per altri trent’anni senza copertura, con la ...