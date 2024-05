(Di lunedì 20 maggio 2024) (Adnkronos) – BYD allarga le sue mire espansionistiche,ndo dopo l’Europa, alla Turchia. Recentemente, il colosso automobilistico cinese, ha rivelato la sua intenzione di costruire un nuovo sito produttivo in Ungheria, mentre la Chery, azienda consociata del Gruppo SAIC, ha scelto la Spagna. Nel frattempo, proseguono le trattative tra la BYD e l’Italia e non

Calciomercato Milan , spunta un nome nuovo per il centrocampo : si tratta di Loic Etoga del Dijon. l’idea stuzzica Moncada Il Milan sarà chiamato a nuovi e importanti investimenti in vista della prossima sessione di Calciomercato . Quest’estate la ...

Un uomo di 35 anni, con precedenti, è stato destinatario di una misura cautelare in carcere: nell'estate del 2022 e in soli tre mesi era riuscito a mette re a segno 13 rapine a mano armata nei supermercati.Continua a leggere

Il Milan in estate prenderà un Attaccante e nelle ultime ore starebbe valutando una clamorosa ipotesi da una squadra retrocessa in Serie B

BYD punta sul mercato turco - BYD punta sul mercato turco - Continua la trattativa tra la BYD e il Governo turco, l’azienda cinese mira alla realizzazione di nuove fabbriche.

Avangate Security distribuisce Virtuozzo per il mercato italiano - Avangate Security distribuisce Virtuozzo per il mercato italiano - Il VAD si aggiudica la distribuzione esclusiva in Italia delle piattaforme del vendor software che per oltre due decenni si è distinto sul mercato come innovatore nell'ambito della virtualizzazione e ...

Il Milan a Fonseca, spunta il giallo: cambiano i piani rossoneri - Il Milan a Fonseca, spunta il giallo: cambiano i piani rossoneri - Il Milan deve scegliere il nuovo allenatore ma spunta il giallo su Paulo Fonseca: la novità spiazza i rossoneri ...