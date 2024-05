Padre accoltellato per difendere la madre a Caserta - arrestato il figlio 17enne | Non ce la facevo più

Christian Di Martino ha 35 anni ed è nato a Ischia: si era arruolato nell'esercito prima di entrare in polizia . Ora, dopo l'aggressione nella stazione di Lambrate, si trova ancora in terapia intensiva.Continua a leggere

Diciassettenne accoltella padre durante una lite in casa - Diciassettenne accoltella padre durante una lite in casa - "Non ce la facevo più". E’ quanto ha detto il 17enne ai poliziotti che lo hanno fermato dopo aver – presumibilmente - accoltellato gravemente il padre di 48 anni. La reazione violenta del giovane – se ...

